L’ultimo saluto a Gigi Riva. Le parole del figlio Nicola

Oltre 30mila le persone che hanno reso oggi omaggio al grande campione Gigi Riva, uno tra i giocatori italiani più forti di sempre. Il discorso commovente del figlio Nicola

“Il ringraziamento più grande è per chi ha partecipato alla camera ardente ieri e oggi, è stato emozionante perché c’erano bambini, persone anziane, persone che non hanno mai conosciuto mio padre e che, quando ci stringevano la mano, ci dicevano ‘è stato un grande uomo’, non ‘è stato un grande calciatore’. Nostro padre era un familiare di tutti i sardi” le parole di Nicola Riva, figlio di Gigi Riva.

Applausi, commozione, bandiere, cori, striscioni. Sono oltre 30mila le persone che oggi hanno reso omaggio al grande campione, uno tra i giocatori italiani più forti di sempre. Ai funerali, celebrati nella Basilica di Nostra Signoria Bonaria a Cagliari, lunghissimi applausi per “Rombo di Tuono”, questo il soprannome dato all’attaccante dal giornalista Gianni Brera per la potenza del suo imprendibile mancino.

Presenti il ministro dello Sport Abodi, il presidente del Coni Malagò, il presidente della Figc Gravina, la delegazione della nazionale italiana – di cui Riva è il più grande goleador della storia – guidata dal ct Spalletti e Buffon, tanti ex calciatori azzurri come Tardelli, Cannavaro, Peruzzi e Amelia, la squadra del Cagliari – club con il quale è riuscito nell’impresa di vincere uno storico scudetto nella stagione 1969/1970 – e molti ex calciatori della squadra sarda come Zola e Conti.

di Filippo Messina