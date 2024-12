Sofia Goggia vince il SuperG di Beaver Creek!

Ormai è anche difficile trovare i termini più corretti per poterla descrivere: fenomenale, strepitosa, spettacolare! È eccezionale Sofia Goggia che vince il SuperG di Beaver Creek (Colorado)

Ormai è anche difficile trovare i termini più corretti per poterla descrivere: fenomenale, strepitosa, spettacolare! È eccezionale Sofia Goggia che vince il SuperG – a ritmo di “samba”, vista l’esultanza alla fine della sua prova – di Beaver Creek (Colorado), trova la prima vittoria in stagione (seconda Lara Gut-Behrami a 48 centesimi di distacco) e il 25esimo successo in carriera.

Voleva la vittoria Sofia e l’ha trovata subito! L’ultima vittoria di Goggia in superG risaliva all’8 dicembre 2023 (a St Moritz).

Ieri Goggia ha conquistato il secondo posto nella discesa libera, oggi la prima posizione nel SuperG. Il tutto, al rientro – dopo 10 mesi – dall’infortunio dello scorso febbraio. Un grandissimo esempio di forza di volontà, caparbietà e duro allenamento.

di Filippo Messina