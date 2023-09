Femminicidi, rieducare anche le donne

L’ennesimo ultimo appuntamento che si trasforma in tragedia. E che andrebbe evitato. Non si tratta di vittimizzazione secondaria ma del tentativo di salvare una vita in più

Quasi tutte avevano denunciato, tutte avevano detto basta. Ma non è bastato.

Lo avevamo scritto l’altro giorno che sarebbe accaduto di nuovo, tra un paio di giorni. E così è stato: 48 ore hanno separato l’omicidio di Rossella Nappini, l’infermiera di Roma, e Marisa Leo, 39 anni, mamma di una bambina di tre anni, uccisa oggi a colpi di pistola. Tra qualche giorno i loro nomi verranno cancellati dalle nostre memorie e diventeranno solo due numeri in una lista già lunga che continuerà a crescere.

Oggi più che mai non possono non riecheggiare nella testa le parole del pm Letizia Mannella utilizzate nel corso della conferenza stampa a margine del ritrovamento del cadavere della povera Giulia Tramontano, uccisa incinta di 7 mesi dal compagno Alessandro Impagnatiello: “Non accettate quell’ultimo appuntamento, non andateci” aveva suggerito a tutte le donne in quella circostanza. Un “no” che per l’amante di Impagnatiello, per esempio, aveva fatto la differenza tra la vita e la morte dato che la ragazza si salvò solo perché non lo fece salire in casa.

Sentite queste parole, c’era chi si era spinto a parlare di vittimizzazione secondaria, un tentativo di spostare l’attenzione sulla vittima anziché sulle responsabilità dell’assassino. Non era certo quello il caso.

Chi lancia questi appelli sa bene di cosa parla: conosce la psicologia di questi uomini, le mosse di una partita a scacchi quasi sempre uguale.

E’ evidente che lo Stato, in questa partita, stia fallendo, non riuscendo a tutelare queste donne come dovrebbe e vorrebbe. Scoprire che molte di quelle uccise, in passato, aveva già denunciato il proprio aguzzino è motivo di grande scoramento. Per noi tutti come per chi vive questo incubo ogni giorno.

Queste donne hanno bisogno di un piano di protezione reale e di assistenza psicologica che aiuti loro a rimarginare le ferite subite; sono donne che sviluppano una dipendenza malsana nei confronti dei loro carnefici, espressione di un animo calpestato ormai incapace di distinguere il bene dal male. Non è vittimizzazione secondaria questa, ma la realtà dei fatti riportata da chi ha le scrivanie straripanti di fascicoli praticamente tutti identici che trasudano sangue.

Uomini e donne vanno rieducati e aiutati in questo difficile percorso che li renda liberi, gli uni dagli altri.