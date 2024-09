Inchiesta ultras, Viola: “Patto tra curve per massimizzare il profitto. Inter e Milan soggetti danneggiati” -IL VIDEO

“C’era un patto di non belligeranza tra le curve per massimizzare il profitto, le attività erano condotte solo per acquisirne un vantaggio economico. L’interesse per il club era solo di facciata. Inter e Milan sono solo soggetti danneggiati”, così il procuratore di Milano, Marcello Viola a margine della conferenza stampa tenutasi stamani in merito al maxi blitz contro i clan degli ultras di Inter e Milan.



Si scoperchia così un vaso di Pandora che ormai da tempo caratterizza i movimenti all’interno degli Stadi, da Nord a Sud. “La presenza del Procuratore Nazionale Antimafia e Terrorismo, Giovanni Melillo – ha aggiunto Viola- ci spiega come il fenomeno sia esteso in tutto il Paese e non solo in Lombardia“.



L’obiettivo sarà dunque quello di scardinare una modalità organizzativa criminale che si riproduce sistematicamente e che trova negli Stadi terreno fertile: “Il mio ufficio ha da tempo aperto un’unità di analisi impulso investigativo, un gruppo di lavoro che si occupa del condizionamento criminale delle attività sportive e delle logiche che sdoganano negli stadi la propaganda antisemita e razzista. – ha spiegato il procuratore Melillo – Una modalità alla quale non dovremmo mai abituarci”.



Di Claudia Burgio