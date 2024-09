L’impensabile

ATTENZIONE – TESTO SCONSIGLIATO A UN PUBBLICO PARTICOLARMENTE SENSIBILE

Almeno uno dei suoi due bambini era vivo ed è morto dissanguato, dopo che è stato reciso il cordone ombelicale. Ha fatto tutto da sola, Chiara Petrolini, la 22enne di cui da giorni parla l’Italia. Una giovane trasformatasi in assassina, che ha partorito e seppellito i suoi due neonati in giardino. Per “averli vicino” ha raccontato. Una storia i cui dettagli, mano a mano che emergono, fanno sempre più rabbrividire. Anche perché come spiegato in conferenza stampa la giovane donna pare non aver affatto preso coscienza della gravità dei suoi gesti. Una personalità di sicuro disturbata ma da lì a poter spiegare questo orrore ce ne passa. Un orrore nascosto alla famiglia, al fidanzato, pare padre di entrambi i bimbi. Famiglie che quei neonati li avrebbero tenuti. Famiglie, che nonostante il dolore, ammettono di sentirsi sollevate dopo l’arresto di Chiara.

Chiara che faceva la babysitter, sportiva e ben inserita nella sua comunità. Chiara che però per tutta la gravidanza, per entrambe le gravidanze, in Rete cercava come accelerare il parto, causare l’aborto. Addirittura interrogava il web per sapere dopo quanto, un cadavere emana un cattivo odore. Una vicenda agghiacciante, che lascia sgomenti. Per quei due bambini, che avrebbero potuto vivere. Per queste famiglie distrutte. Perché nessuno sembra essersi accorto di cosa covasse, nel suo intimo, questa giovane. Che dopo essersi sbarazzata dei suoi bimbi andava a cena, al bar e dall’estetista come nulla fosse.

di Annalisa Grandi