Telepass e autostrade, condotta inammissibile da punire

Le autostrade sono un bene pubblico, la cui gestione è data in concessione a soggetti di diritto privato. Per utilizzare le autostrade si paga un pedaggio tramite sistemi legali di pagamento. Telepass non è il solo sistema di pagamento automatico, ma il primo e il più diffuso, nato e cresciuto nella stessa famiglia della gestione autostradale. Il cliente passa al casello, il sistema ne riconosce automaticamente l’identità e addebita il pedaggio sul suo conto corrente o sulla sua carta di credito.

Ora Telepass fa sapere che non accetterà più pagamenti mediante una specifica carta di credito, l’American Express. Non ci sono spiegazioni e la cosa non riguarda un singolo cliente, magari moroso, ma tutti quelli che utilizzano quel sistema di pagamento. Se esistessero le Autorità di controllo sarebbe un ottimo motivo per revocare immediatamente alla società Telepass il diritto a operare. Non sono loro a stabilire in quale banca apro il conto o quale carta di credito utilizzo: una simile condotta viola leggi e regole di mercato. Devono essere fermati immediatamente.

Intanto, da maggio, sull’autostrada Napoli-Salerno compaiono cartelli che avvisano la clientela che non si accettano pagamenti con carte di credito Visa e Mastercard. Stesso discorso: il gestore sia immediatamente diffidato o altrettanto immediatamente sollevato dalla gestione.

Queste forme di illegale arroganza sono possibili solo perché si è fiduciosi sull’inerzia di chi è preposto al controllo.

di Sofia Cifarelli