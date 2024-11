Pm, condannate all’ergastolo Impagnatiello

Una gravidanza che è stata una “condanna a morte”. Così la pm ha ripercorso il “viaggio dell’orrore” culminato con l’uccisione di Giulia Tramontano, uccisa insieme al bimbo che portava in grembo dal compagno Alessandro Impagnatiello. Per lui pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo con 18 mesi di isolamento diurno.

Un delitto che sconvolse l’Italia, le 37 coltellate a Giulia incinta, il veleno per topi somministrato per mesi alla giovane donna incinta. E poi lui, il barman Impagnatiello, che aveva un’altra relazione, che aveva costruito un castello di menzogne, che quando scoperto da entrambe le donne ha portato a termine il suo progetto delittuoso. Un delitto ancora più raccapricciante visto che Giulia era incinta del loro bambino, che avrebbe dovuto chiamarsi Thiago. Impagnatiello, sottoposto tempo fa a perizia psichiatrica, è stato ritenuto capace di intendere e di volere, una persona con “tratti narcisistici e psicopatici”. Un assassino. La sentenza è prevista per la fine di novembre. Intanto la famiglia di Giulia continua a ricordarla, in attesa che sia fatta giustizia. Anche se nulla porterà loro indietro né lei né quel bambino a cui è stato tolto il diritto di nascere.

di Annalisa Grandi