Serie di successo: fra labirinti e astronavi

La serialità d’ogni genere – televisiva, cinematografica, letteraria e fumettistica – è la chiave per ripetere, rinsaldare e magari accrescere il successo ottenuto da un’idea creativa. Pure i videogiochi seguono lo stesso trend, sia con titoli già nati in un’ottica seriale, sia con prodotti che hanno poi generato dei sequel per l’elevato consenso di pubblico riscosso.

Atmosfere oniriche e inquietanti suggestioni che richiamano l’orrore psicologico di Poe e Lovecraft la fanno da padrone nel remake di “Layers of Fear”, imperdibile raccolta dei due episodi della serie completi dei relativi contenuti extra e con l’aggiunta dell’inedita storia di una scrittrice a fare da collegamento fra i capitoli. La stupenda grafica, ripresa da una visuale in prima persona che immerge totalmente l’utente nel mondo di gioco, è stata ricreata con Unreal Engine 5 – il più avanzato software 3D sul mercato – per offrire una qualità senza pari, quasi ai limiti del fotorealismo. L’aspetto più coinvolgente rimane quello narrativo che si sperimenterà nei panni dei differenti protagonisti, esplorando le varie ambientazioni: da un maniero vittoriano in continuo mutamento a uno spaventoso transatlantico, fino a un faro isolato e spettrale.

Originale e bizzarro, “We Love Katamari Reroll + Royal Reverie” è un’eccellente rimasterizzazione del meraviglioso secondo episodio della serie giapponese puzzle action di Katamari apparso nel 2005 su PlayStation 2, con grafica ridisegnata, nuove sfide e altri miglioramenti all’esperienza di questo indimenticabile gioco dai toni umoristici e surreali. Guidando una sorta di palla appiccicosa, bisognerà rotolare attraverso i livelli, raccogliendo nel proprio passaggio oggetti via via più grandi – palazzi compresi – fino a raggiungere una determinata dimensione entro un tempo limite. Ci saranno pure obiettivi a tema, in cui bisognerà impegnarsi per raccogliere principalmente oggetti di uno specifico tipo. Il divertimento raddoppierà nella spassosa modalità cooperativa a 2 giocatori, che richiederà una buona coordinazione di coppia.

La serie di Raiden nell’ambito degli shoot’em up a scorrimento verticale è una delle più classiche e amate delle sale giochi a cavallo del secolo scorso e “Raiden III Mikado Maniax” – versione migliorata del quarto episodio uscito nel 2005 (il primo della saga a sfoggiare una grafica 3D) – dimostra chiaramente il perché di tanto successo. Ci si trova infatti di fronte alla quintessenza del genere action sparatutto in ambientazione fantascientifica, con astronavi che sfrecciano sugli sfondi, duellando a colpi di laser mentre lo schermo si riempie di proiettili energetici (donde l’appellativo del genere bullet hell, cioè inferno di proiettili) e rutilanti esplosioni. Alla veste grafica migliorata si aggiungono modalità di gioco inedite e soprattutto la possibilità di utilizzare un nuovo arrangiamento musicale a dir poco travolgente.

Gli appassionati dei giochi di ruolo tradizionali – quelli che si giocavano seduti al tavolo con dadi, carta e penna – faranno bene a non lasciarsi sfuggire “Etrian Odissey Origins Collection”, che ripropone in una raccolta le versioni rimasterizzate dei primi tre episodi della serie Etrian Odissey, encomiabile caposaldo dei fantasy role play game, uscita in origine su console portatile Nintendo DS. La caratteristica più distintiva della saga è la mappatura manuale dei labirinti, delegata all’attenzione dell’utente che dovrà contrassegnare le varie stanze dei dungeon da attraversare, per orientarsi nei loro tortuosi dedali. Questo rende tutto ancora più coinvolgente, dato che ci si sentirà dei veri e propri esploratori di pericolose lande ignote. La grafica rinnovata rende infine ancora più gradevole la colorata estetica cartoon.

di Piermarco Rosa