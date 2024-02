Quarta serata Sanremo2024: le cover e il primo vincitore

[articolo in aggiornamento] La cronaca della quarta serata del Festival dedicata alle cover: tutti e 30 gli artisti in gara si esibiranno e verrà decretato un vincitore cover

Inizia la quarta puntata del Festival con l’arrivo sul palco di Fiorello!

Questa sera si ascolteranno le cover e i 30 cantanti in gara torneranno sul palco insieme ad artisti e gruppi internazionali. A votarli le tre componenti di voto: sala stampa, radio e televoto. Verrà data la top5, poi il vincitore della serata. Al fianco di Amadeus ci sarà Lorella Cuccarini come co-conduttrice della serata. Ed è proprio stasera che Amadeus leggerà un estratto concordato con gli agricoltori in protesta a Sanremo del loro “Discorso per Sanremo”.

ELENCO D’USCITA E DUETTI:

Sangiovanni con Aitana

Annalisa con La Rappresentante di Lista e il Coro Arte Mia

Rose Villain con Gianna Nannini

Gazzelle con Fulminacci

The Kolors con Umberto Tozzi

Alfa con Roberto Vecchioni

bnkr44 con Pino D’Angiò

Irama con Riccardo Cocciante

Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani

Santi Francesi con Skin

Ricchi e Poveri con Paola & Chiara

Ghali con Ratchopper

Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino

Loredanza Bertè con Venerus

Geolier con Luchè, Guè e Gigi D’Alessio

Angelina Mango con il Quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma

Alessandra Amoroso con Boomdabash

Dargen D’Amico con BabelNova Orchestra

Mahmood con Tenores di Bitti

Mr. Rain con Gemelli Diversi

Negramaro con Malika Ayane

Emma con Bresh

Il Volo con stef Burns

Diodato con JAck Savoretti

La Sad con Donatella Rettore

Il Tre con Fabrizio Moro

BigMama con Gaia, La Nina e Sissi

Maninni con Ermal Meta

Fred De Palma con Eiffel 65

Renga con Nek

A pochi minuti dall’inizio del Festival, Amadeus accoglie sul palco dell’Ariston l’unità cinofila e il corpo delle forze dell’ordine, che in questi giorni si stanno occupando della messa in sicurezza dell’intera rassegna musicale che ogni anno accoglie un numero elevatissimo di persone. Un lavoro impegnativo e che riesce grazie al fondamentale supporto dei cani cinofili.

Tra le esibizioni, spicca senza dubbio quella realizzata da Vecchioni ed Alfa che emozionano tutti con il pezzo “Sogna ragazzo sogna”. Sono loro a lasciare sognare noi.

La co-conduttrice di questa quarta serata della kermesse canora fa il suo ingresso sul palco del Teatro Ariston sulle note di alcuni dei suoi brani più famosi, tra i quali “La notte vola”. Musica, danza e magia conquistano il pubblico. Fiorello e Amadeus la raggiungono sul palco. La Cuccarini torna alla conduzione a distanza di 31 anni con un abito vintage sexy: per sua precisa scelta la showgirl più amata dagli italiani si distingue dai colleghe e colleghi optando per una selezione vintage come da lei stessa anticipato in una recente intervista: “Non solo il vintage è diventato rilevante nella cultura pop moderna e nella moda degli ultimi anni ma le masse ora lo vedono come un modo sostenibile di vestirsi. Sostenibile in termini green e sostenibile anche come spesa per le famiglie e le persone che vorrebbero vestirsi con capi di qualità senza necessariamente aprire un mutuo” ha aggiunto.

Continua lo spettacolo con Arisa sul palco di Suzuki Stage in Piazza Colombo, che emoziona tutti intonando “La Notte”. Un momento davvero romantico grazie alla voce profonda della cantante, accompagnata dalla pioggia che continua a baciare le strade di Sanremo.

Ed è ora il turno del pilota di MotoGP, Pecco Bagnaia, che accompagna Amadeus nella presentazione del prossimo duetto: Ghali insieme a Ratchopper. Pecco racconta quanto la musica faccia parte del suo mondo, proprio nei momenti di massima tensione, così come in quelli più spensierati, dice: “La musica mi piace in ogni contesto”. Anche se con qualche incertezza, lo sportivo, evidentemente emozionato ci regala un momento di pura spontaneità. “È stato un piacere ed un onore”, chiosa.