Trump incontra Biden alla Casa Bianca: “La transizione sarà la più liscia possibile”

Quella tra Donald Trump e Joe Biden è stata una stretta di mano che vale molto, specie dopo l’accesa campagna elettorale che ha preceduto la vittoria di Trump alle elezioni Usa. Il 47esimo Presidente degli Stati Uniti d’America ha incontrato oggi Biden alla Casa Bianca per discutere della transizione dei poteri fra i due. È la prima volta che il neoeletto Presidente torna alla Casa Bianca dal gennaio 2021.

“La transizione sarà la più liscia possibile. La politica è dura, spesso non è un mondo piacevole. Ma ho apprezzato l’invito di Biden” ha dichiarato il tycoon. “Prego” ha risposto Biden, che si è congratulato con Trump per la vittoria alle elezioni statunitensi: “Congratulazioni”. “Benvenuto presidente eletto, Donald” ha detto il commander-in-chief a Trump quando lo ha accolto nello Studio Ovale.

I due sono apparsi gentili e sorridenti. Una situazione opposta a quella di pochi anni fa, quando la transizione (quella volta il passaggio dei poteri era da Trump a Biden) non è stata decisamente tranquilla e “liscia”, per riprendere la parola pronunciata oggi da Trump. Il tycoon infatti in quell’occasione non ha invitato il vincitore Biden alla Casa Bianca e ha scatenato poco dopo una transizione tutt’altro che pacifica (si pensi all’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021…).

Jill Biden, la moglie di Joe, ha scritto una lettera – consegnata a Trump – alla futura “first lady” Melania Trump che però ha rifiutato il suo invito a raggiungerla alla Casa Bianca durante l’incontro dei mariti.

