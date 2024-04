Sul web foto di Rose Villain nuda: “Sono false, è violenza e ho denunciato”

“Stanno girando foto di me nuda che ovviamente sono dei fake. Ma comunque la cosa mi mette un grande disagio e mi fa sentire violata”. A scrivere queste parole sui social è la cantante Rose Villain, vittima dei deepfake a sfondo pornografico.

Il deepfake – lo ricordiamo – è una tecnica utilizzata per combinare e sovrapporre immagini e video esistenti con video o immagini originali. Immagini che, grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (IA), sembrano sempre più reali.

Rose Villain – giustamente – non ci sta e ha denunciato: “Ho già sporto denuncia ma vorrei ricordare che è illegale ed è punibile chi crea, chi diffonde e chi condivide materiale di questo tipo”.

Rose Villain è solo l’ultima celebrità vittima di deepfake; prima di lei anche, tra le altre, Giorgia Meloni e Taylor Swift, per citare alcuni esempi.

Dopo le sue parole, la cantante ha mostrato titoli di articoli del “The New York Times” e “Forbes” che parlano dell’impatto del deepfake sulle donne e sulle terribili conseguenze che ne possono derivare.

Quello di Rose è l’ennesimo episodio che alza il livello di allarme riguardante l’uso totalmente scorretto dell’Intelligenza Artificiale – utilizzabile potenzialmente da chiunque – e dei danni che essa può provocare.

Perché non si tratta di un semplice “scherzo”. Le immagini, anche se false, feriscono, fanno male e rischiano di ledere la dignità e la reputazione della persona offesa con conseguenze anche gravissime, in particolare per i più giovani. “È una violenza a tutti gli effetti e il problema è che queste cose succedono anche a persone molto fragili che magari non sanno proteggersi, tutelarsi e difendersi come invece possono e devono fare”, aggiunge Rose Villain.

di Filippo Messina