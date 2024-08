La spiaggia diventa una discarica dopo ferragosto

Che bello festeggiare ferragosto in spiaggia: falò, fuochi d’artificio, bagno di mezzanotte e buona compagnia. Ma poi? Ecco (come mostrato in un video pubblicato da Welcome to favelas) come appare il giorno dopo la spiaggia libera cosiddetta “del lupetto” in via delle Gardenie a Lido dei Pini, sulla costa laziale tra Anzio e Ardea, una tra le tante a essere devastata dopo i grandi festeggiamenti: una vera e propria discarica a cielo aperto. Bottiglie, piatti, resti di cibo, sacchetti di plastica… e un carrello della spesa coprono la sabbia.

di Filippo Messina

Credits video: welcometofavelas_4k