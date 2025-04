Nuova uscita a sorpresa di Papa Francesco. Oggi a Santa Maria Maggiore

Proseguono le uscite a sorpresa di Papa Francesco. Oggi il Pontefice, alla vigilia della Domenica delle Palme, si è recato alla basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la Salus Populi Romani. A lui tanto cara.

Lo rende noto la Sala Stampa del Vaticano. Che scrive: “Nel primo pomeriggio di oggi Papa Francesco ha raggiunto la Basilica di Santa Maria Maggiore. E, alla vigilia della Domenica delle Palme e della Settimana Santa, si è fermato a pregare davanti all’icona della Vergine, Salus Populi Romani”.

Vestito con la talare bianca e con il zucchetto alla testa, il Pontefice fa il suo ingresso nella basilica di Santa Maria Maggiore in sedia a rotelle. In mano porta un mazzo di rose bianche, in segno di omaggio. Papa Francesco – che ha i naselli per l’ossigeno – appare in buona forma.

Il Papa si reca quindi alla cappella della Salus Populi Romani. Il Pontefice viene accolto dall’arciprete, il cardinale Rolandas Mackrikas. Per far accedere Papa Francesco alla cappella è stata allestita una piccola pedana.

A proposito delle uscite a sorpresa di Papa Francesco, il Pontefice – lo ricordiamo – è andato in Piazza San Pietro in occasione del Giubileo degli ammalati (lo scorso 6 aprile) e nella basilica di San Pietro (il 10 aprile).

Le condizioni di salute di Papa Francesco

Riguardo le condizioni di salute del Pontefice, la Sala Stampa ieri spiegava: “Il Papa continua la convalescenza regolare e allo stesso tempo ci sono dei miglioramenti che si notano con le uscite degli ultimi giorni (è stato contento di andare in Basilica e salutare le persone)”. L’uscita di oggi ne è un’ulteriore conferma.

“Il Papa può stare senza ossigeno per lunghi periodi. E, l’altro giorno, nell’incontro con Re Carlo III e la Regina Camilla, non ha usato i naselli. Gli alti flussi restano solo per uso terapeutico” rende noto la Sala Stampa. E ancora: “Il Papa ha avuto diversi incontri, tra questi alcuni con i capi dicastero e con il sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato monsignor Edgar Pena Parra”.

di Filippo Messina