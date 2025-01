Treni: (ancora) ritardi e disagi, inconveniente tecnico fra Roma e Firenze. Fs prepara un esposto: “Incidenti anomali”. La Lega: “Sciacallaggio”

Anche oggi giornata piena di ritardi – e disagi – con diversi problemi sulla rete ferroviaria italiana. Dalle 7:45 sulla linea Alta velocità Roma-Firenze la circolazione è rallentata (in prossimità di Arezzo) in direzione nord a causa di un inconveniente tecnico sulla linea. È “in corso l’intervento dei nostri tecnici” fanno immediatamente sapere sul sito della Rete ferroviaria italiana. Intorno alle 9:30 poi l’annuncio del problema risolto: “Circolazione in graduale ripresa, problema risolto”. Ma non del tutto, in realtà: i treni infatti, spiega Rfi, potranno essere instradati su linea convenzionale tra Chiusi e Arezzo con un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti”.

Nel frattempo, Il Gruppo Fs è pronto a preparare un esposto a causa degli “incidenti anomali”: “Il Gruppo Fs, alla luce dell’ennesimo incidente anomalo sulla rete e di un elenco di circostanze altamente sospette, ha preparato un esposto-denuncia che ha depositato presso le autorità competenti. In particolare gli orari in cui si sono verificati alcuni problemi (non è un caso che si tratti di quelli più complicati per la circolazione ferroviaria con ricadute sulla rete), il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo”, le parole del Gruppo Fs.

La Lega si dice d’accordo con Fs: “Dopo lo sciopero-flop di venerdì scorso, i guasti sulla rete sono stati puntuali e nelle fasce orarie più problematiche. Bene l’iniziativa del gruppo Fs. Dalla sinistra del malgoverno e del ‘No’ a tutte le opere, anche ferroviarie, consueto e indegno sciacallaggio. Questo quanto si legge si legge in una nota a firma dei capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

di Filippo Messina