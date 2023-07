Interazioni e visioni digitali

Se all’inizio della loro comparsa sul mercato i videogiochi venivano progettati in (stretta) dipendenza dai limiti tecnici dell’hardware su cui avrebbero dovuto funzionare, con il progresso delle tecnologie informatiche e gli innumerevoli strumenti odierni a disposizione degli sviluppatori le cose sono radicalmente mutate: adesso gli unici limiti – budget realizzativo a parte – sono la fantasia e la creatività dei designer.

Immaginazione e storia si fondono alla perfezione in “The Valiant”, coinvolgente strategico in tempo reale che porta alla ribalta le suggestive atmosfere medievali del XIII secolo. Nei panni di un ex cavaliere crociato bisognerà recuperare i pezzi di un’antica reliquia biblica che rischia, finendo nelle mani sbagliate, di far piombare il mondo in un’era oscura e maledetta. Viaggiando con le proprie truppe fra Europa e Medio Oriente, l’eroico protagonista incontrerà altri valorosi guerrieri che abbracceranno la sua causa per aiutarlo nelle rischiose battaglie in cui si ritroverà coinvolto. Queste ultime rappresentano il fiore all’occhiello dell’esperienza e offrono una soddisfacente libertà tattica che le rende parecchio emozionanti. La modalità cooperativa e quelle competitive completano poi degnamente il quadro.

La fantasia regna sovrana in “The Bookwalker: Thief of Tales”, meravigliosa avventura narrativa dalla trama originale e avvincente. In un mondo fantastico e distopico dove gli scrittori sono dotati di incredibili poteri, si interpreterà un autore condannato per un grave e misterioso crimine che – per diminuire la sua pena – accetterà di rubare dei preziosi manufatti tuffandosi all’interno di sei differenti libri dai generi più svariati: dalla fantascienza al fantasy medievaleggiante. Per riuscire nell’arduo compito bisognerà risolvere numerosi enigmi saltando dalla realtà ai mondi dei libri, interagire con i personaggi che li abitano e persino affrontare con successo i combattimenti contro gli avversari che bloccheranno il cammino. Menzione di merito per la direzione artistica pittoresca ed evocativa.

Avventure piratesche e duelli a suon di carte in “Sea Horizon”, entusiasmante gioco di ruolo in stile roguelike in cui si potrà selezionare il proprio eroe – ce ne sono una decina fra cui scegliere – e lanciarsi nell’esplorazione di un ignoto arcipelago attraverso una mappa esagonale come nei giochi da tavolo di una volta, richiamati pure dall’utilizzo dei dadi durante gli scontri con i nemici. Come da tradizione non mancheranno creature mostruose da affrontare e tesori da scoprire, mentre si deciderà a quali missioni dedicarsi per guadagnare bottino e nuove abilità, e soprattutto come gestire le provviste, l’equipaggiamento e le armi. Ogni partita offre sfide sempre nuove e stimolanti, mentre la peculiare estetica low-poly impreziosisce la grafica 3D donando un carattere distintivo al prodotto.

Emozioni forti grazie alla realtà virtuale in “Broken Spectre”, appassionante avventura dalle tinte horror disponibile sui visori Meta Quest in cui si potranno mettere da parte i controller per utilizzare direttamente le proprie mani in modo intuitivo e convincente, aumentando così l’immedesimazione nel mondo virtuale come non mai. Interpretando il ruolo di una ragazza alla ricerca del padre scomparso anni prima, ci si addentrerà nei meandri di un inquietante bosco fino alla vetta di una montagna, seguendo tracce sempre più agghiaccianti che renderanno il percorso angosciante e spaventoso. L’ispirazione ai capolavori letterari di Lovecraft e alle atmosfere dei film di Carpenter permea l’affascinante trama e l’intera opera, contribuendo a valorizzarla insieme al doppiaggio e alle suggestive musiche.

di Piermarco Rosa