Solidi confini

isolazionismo. Dopo che al Senato i repubblicani hanno bloccato il rifinanziamento degli aiuti all’Ucraina (nonostante l’appello del presidente C’è un fantasma che nella storia, a intervalli di tempo diversi, si affaccia talvolta sulla politica americana e sulle sue scelte, che riguardano ovviamente gli Stati Uniti ma pure l’Occidente. Quel fantasma si chiama. Dopo che(nonostante l’appello del presidente Joe Biden alla difesa della libertà e al non dover concedere – in nessun modo – al russo Vladimir Putin di conseguire una vittoria contro Kiev perché non si fermerebbe a quella soltanto), chiedendo di inserire la questione dei confini con il Messico e dell’immigrazione fra le priorità da finanziare in nome della sicurezza nazionale, l’isolazionismo torna ad affacciarsi in America.

, a cominciare da quella del democratico, per rendersi conto dell’errore che stanno compiendo. L’isolazionismo in Africa, sull’onda dell’illusione – totalmente fallace – del vento delle “primavere arabe”, ha infatti condotto non a più democrazia nei Paesi africani bensì al caos di oggi, con diversi Stati attraversati da conflitti e tensioni e con una influenza crescente di Cina e Russia nel Continente nero (strategico, in alcune sue aree, per risorse e geografia). Un disastro che diventa adesso complicato da superare, come ricorda – per citare uno Stato vicino all’Italia – la situazione in Libia.