Florida, approvato il disegno di legge che vieta l’uso dei social agli under 17

I social network finiscono nel centro del mirino in Florida: i rischi, specie per quanto riguarda bambini e ragazzi, sono molto più numerosi dei benefici. E soprattutto pericolosi

Florida, vietare l’uso dei social network a tutti i ragazzi di età inferiore ai 17 anni, indipendentemente dall’eventuale approvazione dei genitori: questo quanto stabilisce un disegno di legge approvato dalla Camera dello Stato Usa.

“Stanno approfittando della crescita dei bambini. Questo è il loro modello di business. E perché lo fanno? Per tenerli agganciati… con le dosi di dopamina che la piattaforma dà ai nostri figli con ogni riproduzione automatica, con ogni ‘mi piace’, con ogni notifica push”, le dure parole pronunciate dal rappresentante repubblicano Tyler Sirois, sponsor del disegno di legge.

La misura non fa particolari nomi di piattaforme interessate e a finire nel centro del mirino di questo “storico” divieto sono tutti i social – indistintamente – che:

Consentono a bambini e ragazzi di caricare contenuti;

Permettono di interagire con altre persone;

Tengono traccia dell’attività degli utenti;

Utilizzano funzionalità che possono creare dipendenza e, di conseguenza, causare un uso smisurato e/o compulsivo degli strumenti.

Non farebbero invece parte di questa proibizione le applicazioni utilizzate per scambiare messaggi privati tra gli utenti.

Oltre all’uso eccessivo e spesso sconsiderato dei social, secondo i repubblicani e i diversi democratici che si sono detti a favore – la misura è stata infatti approvata con un voto bipartisan di 106 favorevoli e 13 contrari – i principali rischi riguarderebbero, per bambini e adolescenti, l’essere esposti maggiormente al (cyber)bullismo e ai ‘predatori’ online. Tutto ciò potrebbe comportare terribili conseguenze sulle condizioni fisiche e mentali dei giovani: ossessione, dipendenza, disagio, malessere, aggressività, depressione, autolesionismo. Fino ad arrivare a gesti pericolosi e/o estremi come il suicidio.

“È una situazione in cui i ragazzi non possono stare lontani dalle piattaforme e, di conseguenza, sono rimasti intrappolati in un ambiente che danneggia la loro salute mentale”, ha aggiunto il presidente della Camera repubblicana Paul Renner.

di Filippo Messina